2020-01-14T17:21:50+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле водителя насмерть засыпало зерном

Возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Трагический случай произошел 26 декабря 2019 года на одном из предприятий столицы Марий Эл. Туда прибыл КАМАЗ с зерном из Чувашии. 51-летний водитель большегруза начал выгружать зерно, стоя рядом с платформой, на которой находился автомобиль. Платформа накренилась, и зерно обрушилось на мужчину. В результате этого он погиб.

- По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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