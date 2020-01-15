В 2020 году в Казани социально адаптируют 200 незрячих и слабовидящих людей

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:18:16+03:00

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20 января в Казани стартуют курсы по реабилитации и социальной адаптации незрячих и слабовидящих людей. Они организованы благотворительным фондом «Ярдэм» в рамках проекта «Видеть и слышать сердцем».

- Цель проекта – улучшить качество жизни инвалидов по зрению. Для этого специалисты применяют медицинскую реабилитацию – массаж, лечебную физкультуру и другие виды оздоровительных мер, помогают подопечным в освоении новых навыков и умений в быту, проводят для них развивающие занятия, организуют экскурсии, посещение культурных мероприятий. Кроме того, подопечные фонда получают социально-правовую поддержку – бесплатные юридические услуги, - отмечает пресс-служба благотворительного фонда.

Всего в 2020 году будут проведено четыре курса, в которых смогут принять участие 200 человек. Занятия будут проходить до 19 февраля. Первое из них состоится 20 января в 14.00 в мечети «Ярдэм» на улице Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU