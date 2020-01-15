В Нижнекамске в братской могиле захоронят бойцов «татарского» лыжного батальона
31 января в Нижнекамске состоится церемония захоронения в братской могиле 19-ти бойцов отдельного лыжного батальона. В этот день на городской площади Победы также пройдет митинг памяти и реконструкция последнего боя солдат.
Отметим, батальон был сформирован в Казани 11 декабря 1941 года. Основной его состав был призван из Татарстана (в частности, из Казани и Набережных Челнов) и Башкирии. Неофициально батальон называли «татарским».
- Захоронение погибших в бою на дороге в Великие Луки было обнаружено нижнекамскими поисковиками. Отдельный труд волонтёров – поиск родных и близких погибших солдат, - отмечает пресс-служба Нижнекамского муниципального района.
В Нижнекамске в братской могиле захоронят бойцов «татарского» лыжного батальона
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ИСТОЧНИК KP.RU