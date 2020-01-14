В Нижнекамске рассмотрят проект реконструкции променада на проспекте Химиков

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:05:10+03:00

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Жителей Нижнекамска приглашают на общественное обсуждение проекта реконструкции променада на проспекте Химиков. Речь идет о пешеходной дорожке от улицы 30 лет Победы до Баки Урманче.

Мероприятие состоится в понедельник, 20 января, в городском колледже нефтехимии и нефтепереработки в 18.00. Об этом на своей соцстранице написал архитектор Эмиль Сиразетдинов.

В 2019 году проспект Химиков получил новое дорожное покрытие. В 2020 году на нем должен начаться первый этап создания современного променада.

ИСТОЧНИК KP.RU