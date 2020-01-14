В Татарстане на трассе М-7 "Волга" легковушка врезалась в фуру: погибли два человека

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:37:56+03:00

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Смертельное ДТП в Менделеевском районе Татарстана на 28 километре автодороги "М-7 "Волга" произошло 12 января в 8.31. Там, по предварительным данным, 34-летний водитель иномарки "Пежо" на скорости вылетел на встречку и угодил под многотонную фуру "Скания". Водитель большегруза пытался уйти от столкновения, но безуспешно. Оба автомобиля после аварии вылетели в кювет.

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель легковушки и его 54-летний пассажир.

- В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 73-летний и 27-летний пассажиры автомобиля "Пежо", - сообщили в ГИБДД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU