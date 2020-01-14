В Татарстане легковушка вылетела на встречку под иномарку, погиб водитель

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:03:50+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля "Лада" и иномарки произошло 12 января в 7.00 на 2 километре автодороги Набережные Челны - Сарманово в Тукаевском районе республики. По предварительным данным, 63-летний водитель отечественной легковушки "Лада" не выбрал безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в иномарку "Киа".

В результате аварии на месте столкновения скончался водитель отечественной легковушки. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлена 50-летняя женщина-водитель иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU