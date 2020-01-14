В театре кукол стартует первая театральная лаборатория «Экият-LAB»
С 26 по 31 января на базе театра Татарского гостеатра кукол "Экият" стартует Первая кукольная театральная лаборатория "Экият-LAB".
- Театральная лаборатория проводиться в целях творческой перезагрузки и тренинга труппы, – рассказал главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Татарстана Ильгиз Зайниев. - В рамках проекта планируется знакомство с молодыми режиссерами-постановщиками и художниками. Театр должен найти свою особенную эстетическую модель, и лаборатория - один из шагов в данном направлении.
Всего в рамках лаборатории планируется подготовить эскизы к трем спектаклям: два русских и один татарский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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