2020-01-14T11:25:36+03:00
Общество

15 января вновь отключат свет в частных домах Приволжского района Казани

Электричества не будет с 8.00 до 17.30
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина отключения - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.Причина отключения - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.
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В среду, 15 января, ряд домов частного сектора Приволжского района Казани вновь останется без света. Так, с 8.00 до 17.30 электричество отключат на улицах 2-я Землемерная и Землемерная.

Причина отключения - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Напомним, 14 января без электричества остались дома на улицах Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская и Техническая в Приволжском районе. Света там не будет до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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