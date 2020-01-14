В Казани неделю искали пенсионера с потерей памяти и нашли

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани благополучно закончились поиски 74-летнего Евгения Николаева. Мужчина ушел из дома 6 января и пропал. Близкие переживали, потому что пенсионер страдает потерей памяти. Его искали и полицейские, и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

К счастью, Евгений нашелся живым 13 января. При каких обстоятельствах это произошло, и где мужчина пропадал неделю, волонтеры не уточняют.

Отметим, что в Казани до сих пор идут поиски 35-летнего Константина Меркушева. Он пропал две недели назад. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU