В Казани неделю искали пенсионера с потерей памяти и нашли
Евгений Николаев ушел из дома 6 января, а нашелся 13
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани благополучно закончились поиски 74-летнего Евгения Николаева. Мужчина ушел из дома 6 января и пропал. Близкие переживали, потому что пенсионер страдает потерей памяти. Его искали и полицейские, и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
К счастью, Евгений нашелся живым 13 января. При каких обстоятельствах это произошло, и где мужчина пропадал неделю, волонтеры не уточняют.
Отметим, что в Казани до сих пор идут поиски 35-летнего Константина Меркушева. Он пропал две недели назад. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU