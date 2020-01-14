В Казани бездомный едва не сгорел, затопив "буржуйку" в УАЗе
Поздно вечером - в 22.40, в воскресенье, 12 января, пожарных во двор многоэтажки на улице Адоратского в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана вызвали очевидцы. Они сообщили, что из заброшенного автомобиля УАЗ-"буханка", стоящего во дворе дома №32, валит густой дым.
Прибывшие на место ЧП огнеборцы, открыв заднюю дверь автомобиля, обнаружили лежащего на полу на матрасе мужчину. Его тут же передали медикам. Внутри пассажирского салона рядом с печью "буржуйка" горела внутренняя обшивка пола.
- Возгорание было ликвидировано, - сообщили в МЧС Татарстана. - После осмотра медиков спасенному 53-летнему мужчине был поставлен диагноз "сильное алкогольное опьянение". Он не пострадал. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
ИСТОЧНИК KP.RU
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