2020-01-14T09:01:22+03:00
Происшествия

ВО время пожара в Татарстане жильцов многоэтажки спасали при помощи автолестницы

Среди восьмерых спасенных - три ребенка
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Пожар в пятиэтажке на улице Октябрьской в поселке Васильево начался в 14.50 в понедельник, 13 января. Едкий дым из однокомнатной квартиры на первом этаже быстро заполнил подъезд, отрезав пути спасения для жильцов сверху. Они вышли на балконы и просили о помощи - дым проникал в их жилища.

Прибывшие на место пожарные при помощи автолестницы сняли с балконов 4 и 5 этажей восьмерых взрослых и трех детей, среди которых младенец. Трех жильцов дома вывели из опасного подъезда при помощи масок спасаемого на дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

- На пожаре были спасены 11 человек, из них трое детей, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24