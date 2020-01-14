ВО время пожара в Татарстане жильцов многоэтажки спасали при помощи автолестницы

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:01:22+03:00

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Пожар в пятиэтажке на улице Октябрьской в поселке Васильево начался в 14.50 в понедельник, 13 января. Едкий дым из однокомнатной квартиры на первом этаже быстро заполнил подъезд, отрезав пути спасения для жильцов сверху. Они вышли на балконы и просили о помощи - дым проникал в их жилища.

Прибывшие на место пожарные при помощи автолестницы сняли с балконов 4 и 5 этажей восьмерых взрослых и трех детей, среди которых младенец. Трех жильцов дома вывели из опасного подъезда при помощи масок спасаемого на дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

- На пожаре были спасены 11 человек, из них трое детей, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила 32 квадратных метра. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU