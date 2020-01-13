В Марий Эл неизвестные подожгли три автомобиля
Пожар произошел ночью на улице Мира в поселке Медведево
Фото: pixabay.com
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Ночью в субботу, 11 января, у дома №22 на улице Мира в поселке Медведево загорелись сразу два автомобиля. Об этом в 3.30 в экстренные службы сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники 25-й пожарной части.
Оказалось, горели иномарки Lexus и Volkswagen. Между ними находилась третья машина – Mitsubitshi. Потушили быстро, но огонь все же серьезно повредил все три авто.
- Установлено, что причиной пожара стал поджог, - сообщает МЧС Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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