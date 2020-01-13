2020-01-13T18:23:13+03:00
Общество

Власти Набережных Челнов извинились за то, что администраторы Органного зала довели детей до слез

Как оказалось, сотрудники учреждения не разрешили родителям проводить детей до их мест во время новогоднего спектакля
Алина ГАБДУЛИНА
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Ситуация, описанная в жалобе организатором которого была Казанская филармония.Ситуация, описанная в жалобе организатором которого была Казанская филармония.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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4 января житель Набережных Челнов Иван В. написал на сайте «Народного контроля» жалобу на администрацию Органного зала Набережных Челнов. Мужчина рассказал, что сотрудники учреждения не разрешили ему проводить детей до их мест во время новогоднего спектакля.

- Дети маленькие, место найти не смогли, вышли в слезах. Администраторы нахамили и согласились проводить детей после начала мною видеосъемки. Отталкивают и повышают голос. Примите меры, - попросил мужчина.

Ивана поддержало пять человек. А после ему ответила и мэрия Набережных Челнов.

- Ситуация, описанная в претензии, происходила во время концерта, организатором которого была Казанская филармония. С персоналом Органного зала по поводу недопустимого поведения проведена разъяснительная беседа. Так же данная претензия направлена в администрацию Казанской филармонии. Приносим свои извинения, - написал Исполком города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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