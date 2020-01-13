2020-01-13T18:36:17+03:00
Общество

В Чебоксарах открыли поликлинику за 600 миллионов рублей

В новом медучреждении будет обслуживаться 40 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Работать в поликлинике будет 45 специалистов.Работать в поликлинике будет 45 специалистов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 13 января, на проспекте Ленина в Чебоксарах открыли новое здание поликлиники Центральной городской больницы. Строительство потребовало 600 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Известно, что в медучерждении будет обслуживаться 40 тысяч человек. В смену же врачи будут принимать до 500 пациентов. Работать в поликлинике будет 45 специалистов.

В открытии здания участвовали участие глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр здравоохранения республики Владимир Викторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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