В Чебоксарах открыли поликлинику за 600 миллионов рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:36:17+03:00

В новом медучреждении будет обслуживаться 40 тысяч человек

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В понедельник, 13 января, на проспекте Ленина в Чебоксарах открыли новое здание поликлиники Центральной городской больницы. Строительство потребовало 600 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Известно, что в медучерждении будет обслуживаться 40 тысяч человек. В смену же врачи будут принимать до 500 пациентов. Работать в поликлинике будет 45 специалистов.

В открытии здания участвовали участие глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр здравоохранения республики Владимир Викторов.

ИСТОЧНИК KP.RU