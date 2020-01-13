В Чебоксарах открыли поликлинику за 600 миллионов рублей
В новом медучреждении будет обслуживаться 40 тысяч человек
Работать в поликлинике будет 45 специалистов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 13 января, на проспекте Ленина в Чебоксарах открыли новое здание поликлиники Центральной городской больницы. Строительство потребовало 600 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Известно, что в медучерждении будет обслуживаться 40 тысяч человек. В смену же врачи будут принимать до 500 пациентов. Работать в поликлинике будет 45 специалистов.
В открытии здания участвовали участие глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр здравоохранения республики Владимир Викторов.
ИСТОЧНИК KP.RU