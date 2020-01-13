2020-01-13T16:41:02+03:00
Общество

Абоненты Билайн провели Новогодние праздники в Интернете

ПАО «ВымпелКом» подвел итоги работы мобильной сети в дни новогодних праздников
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Сеть Билайн продемонстрировала высокую надежность и традиционно успешно справилась с повышенной нагрузкой в новогоднюю ночь. Клиенты компании во всех регионах России в новогоднюю ночь активно пользовались мобильным интернетом, совершали звонки и отправляли SMS.

Объем интернет-трафика в первые выходные и праздничные дни 2020 года вновь превысил прошлогодний показатель. Среднесуточный объем использования мобильного интернета с 1 по 8 января вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил более 8,3 миллионов гигабайт.

Благодаря масштабному расширению LTE сети Билайн все больше клиентов для новогодних поздравлений отдают предпочтение 4G интернету. Лидерами стали абоненты в Москве, где во время новогодних праздников через сеть LTE прошло 88% интернет-трафика, что на 11% больше аналогичного периода в прошлом году. На втором месте Санкт-Петербург, доля LTE-трафик составил 85% от общего объема. Также в число городов с самым высоким интернет-трафиков в 4G сети в новогодние праздники вошли Владивосток, Казань и Екатеринбург.

Количество звонков в первый час Нового года было на 3% меньше количества звонков в час наибольшей загрузки в рамках рабочей недели. Больше всего голосовых вызовов было совершено в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Барнауле и Краснодаре. В первый час Нового года суммарно по этим 5 филиалам клиенты проговорили 270 тысяч часов. За весь первый день Нового года этот показатель у абонентов оператора в целом по России достиг 8,5 миллиона часов.

SMS-сообщения остаются у клиентов Билайн востребованным способом поздравить близких и друзей с Новым годом. 31 декабря 2019 года количество отправленных сообщений выросло в 1,4 раза по сравнению с обычным днем.

Накануне Нового года оператором был проведен комплекс мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности сети и введение дополнительных транспортных потоков между коммутаторами мобильной сети. Во время праздников были организованы круглосуточные дежурства оперативных бригад технических специалистов.

Также успешная работа мобильной связи Билайн в новогодние праздники стала результатом реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети. В результате во всех регионах России увеличилась площадь непрерывного покрытия сети LTE и скорость мобильного интернета, значительно улучшились показатели стабильности передачи данных.

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