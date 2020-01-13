В Чебоксарах артист театра оперы и балета подрабатывает таксистом

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:03:58+03:00

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Полной неожиданностью для жителей столицы Чувашии стал факт того, что артисты Чувашского театра оперы и балета после выступлений подрабатывают в такси. Об этом рассказала местная жительница в соцсетях: "Возвращаемся с мамой с рождественского концерта в оперном театре, обсуждаем в такси. Маму приятно изумило количество артистов на сцене, меня - зрителей в зале. Свободных мест практически не было.

Подъезжаем к дому, водитель оборачивается:

- Понравился концерт?

- Да! Очень!

- А я тоже артист. Не видели меня на сцене?

Вглядываемся в лицо молодого человека. Не узнаём:

- Не может быть!

Смеётся:

- Труба в багажнике лежит, показать? Ещё приходите к нам!" (стиль и орфография автора сохранены - Ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU