В Чебоксарах артист театра оперы и балета подрабатывает таксистом
Полной неожиданностью для жителей столицы Чувашии стал факт того, что артисты Чувашского театра оперы и балета после выступлений подрабатывают в такси. Об этом рассказала местная жительница в соцсетях: "Возвращаемся с мамой с рождественского концерта в оперном театре, обсуждаем в такси. Маму приятно изумило количество артистов на сцене, меня - зрителей в зале. Свободных мест практически не было.
Подъезжаем к дому, водитель оборачивается:
- Понравился концерт?
- Да! Очень!
- А я тоже артист. Не видели меня на сцене?
Вглядываемся в лицо молодого человека. Не узнаём:
- Не может быть!
Смеётся:
- Труба в багажнике лежит, показать? Ещё приходите к нам!" (стиль и орфография автора сохранены - Ред.)
ИСТОЧНИК KP.RU