Крещение в Чувашии 2020: в Чебоксарах и Заволжье на Крещение оборудуют семь купелей

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:07:00+03:00

Четыре из них появятся у Свято-Троицкого мужского монастыря на Волге

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Совсем скоро состоится первое и важнейшее таинство в Христианской церкви - Крещение Господне. В честь этого для верующих в Чебоксарах и Заволжье оборудуют семь купелей. Толщина льда безопасная, отмечают в пресс-службе администрации столицы Чувашии.

Так, четыре иордани появятся у Свято-Троицкого мужского монастыря на Волге, одна - в районе Сосновского причала в Заволжье, еще одна – при церкви Святых Новомученников и исповедников Российских по проспекту Тракторостроителей, последняя - в районе коттеджного посёлка Дубки.

ИСТОЧНИК KP.RU