Крещение в Чувашии 2020: в Чебоксарах и Заволжье на Крещение оборудуют семь купелей
Четыре из них появятся у Свято-Троицкого мужского монастыря на Волге
Толщина льда безопасная, отмечают в пресс-службе столицы Чувашии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Совсем скоро состоится первое и важнейшее таинство в Христианской церкви - Крещение Господне. В честь этого для верующих в Чебоксарах и Заволжье оборудуют семь купелей. Толщина льда безопасная, отмечают в пресс-службе администрации столицы Чувашии.
Так, четыре иордани появятся у Свято-Троицкого мужского монастыря на Волге, одна - в районе Сосновского причала в Заволжье, еще одна – при церкви Святых Новомученников и исповедников Российских по проспекту Тракторостроителей, последняя - в районе коттеджного посёлка Дубки.
ИСТОЧНИК KP.RU