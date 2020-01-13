Президент Татарстана вручил митрополиту Феофану медаль «100 лет образования ТАССР»
В рамках посещения президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Казанско-Богородицкого монастыря он вручил митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану медаль «100 лет образования ТАССР».
Это было сделано с формулировкой «за существенный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение духовного наследия».
В свою очередь Митрополит Феофан сказал, что данная награда является свидетельством тесного взаимодействия в части межнационального и межконфессионального мира и согласия.
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Медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» - утверждена указом президента Татарстана Рустама Минниханова от 12 октября 2019 года.
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