2020-01-13T18:00:40+03:00
Общество

Президент Татарстана вручил митрополиту Феофану медаль «100 лет образования ТАССР»

Это произошло во время посещения главой республики Рустамом Миннихановым Казанско-Богородицкого монастыря
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В рамках посещения президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Казанско-Богородицкого монастыря он вручил митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану медаль «100 лет образования ТАССР».

Это было сделано с формулировкой «за существенный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение духовного наследия».

В свою очередь Митрополит Феофан сказал, что данная награда является свидетельством тесного взаимодействия в части межнационального и межконфессионального мира и согласия.

СПРАВКА

Медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» - утверждена указом президента Татарстана Рустама Минниханова от 12 октября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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