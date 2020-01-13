2020-01-13T15:57:24+03:00
Общество

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев ознакомились с реконструкцией Собора Казанской иконы Божией Матери

Работы там идут уже почти 4 года [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев в очередной раз ознакомились с ходом реконструкции Собора Казанской иконы Божией Матери. Их сопровождал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Так, был осмотрен Пещерный храм, руины которого были отреставрированы руины и укреплены его исторические фундаменты. Там удалось сохранить часть стены и оставшиеся росписи. В итоге Пещерный храм практически воссоздан в первоначальном виде по описаниям современников и сохранившимся документам того времени.

Фото: president.tatar.ru

Фото: president.tatar.ru

Кроме того, первым лицам республики сообщили, что сейчас завершаются работы по устройству иконостаса и места обретения Казанской иконы Божией Матери в Пещерном храме. В свою очередь в Верхнем храме уже завершены работы по лепному декору, проводится его золочение. Там также, в частности, предстоит смонтировать винтовые лестницы на хоры и чугунные полы.

Фото: president.tatar.ru

Фото: president.tatar.ru

СПРАВКА

Работы по воссозданию Собора Казанской Иконы Божией Матери начаты 26 апреля 2016 года Общий вес конструкций собора составляет 124 тысяч тонн, а высота (с учетом креста) - 49 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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