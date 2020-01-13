2020-01-13T18:49:05+03:00
Происшествия

В Казани неделю ищут пропавшего мужчину, страдающего потерей памяти

О местонахождении 74-летнего Евгения Николаева ничего не известно с 6 января
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Казани ищут пропавшего без вести 74-летнего Евгения Николаева. Мужчина вышел из дома 6 января, но обратно не вернулся до сих пор. Родные пенсионера отмечают, что у него возможна потеря памяти.

Известно, что Евгений ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. Мужчина носит седую бороду и очки. На момент пропажи на нем также были: темно-синяя куртка, темно-серые спортивные штаны, черные дутые сапоги и серая вязаная шапка.

Всех, кто видел Евгения Николаева после 6 января, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 54 52.

Напомним, в Казани до сих пор ищут 35-летнего Константина Меркулова. Мужчина, нуждающийся в медпомощи, пропал 1 января. На тот момент на нем были домашние тапочки, а в руках - пакет с продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крещение в Чувашии 2020: в Чебоксарах и Заволжье на Крещение оборудуют семь купелей
В Казани неделю ищут пропавшего мужчину, страдающего потерей памяти
В Чебоксарах открыли поликлинику за 600 миллионов рублей
Власти Набережных Челнов извинились за то, что администраторы Органного зала довели детей до слез
В Марий Эл неизвестные подожгли три автомобиля
Президент Татарстана вручил митрополиту Феофану медаль «100 лет образования ТАССР»
По факту гибели рабочего в Нижнекамске проводится доследственная проверка
В Чебоксарах артист театра оперы и балета подрабатывает таксистом
Абоненты Билайн провели Новогодние праздники в Интернете
В Елабуге назначили новых руководителей Исполкома города и аппарата Совета района
В Казани продлили ограничение на движение по улице Гаяза Исхаки
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев ознакомились с реконструкцией Собора Казанской иконы Божией Матери
Скончался чувашский поэт и писатель Геннадий Юмарт
В Татарстане судимый за изнасилование с охотничьим ножом напал на гаишника
В Татарстане прогнозируется потепление до +4 градусов
В Казани на уикенды до 21 июля будут закрывать движение по улице Профессора Нужина
С 1 апреля Исполком Казани перестанет принимать заявления на оказания 17 муниципальных услуг
Позвонил в ФСБ и сообщил о бомбе: в отношении жителя Йошкар-Олы возбудили уголовное дело
Главная елка Казани будет работать до марта 2020
«Ирония судьбы» или…: татарстанец залез в чужую квартиру и жил там несколько месяцев