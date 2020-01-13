В Казани неделю ищут пропавшего мужчину, страдающего потерей памяти
В Казани ищут пропавшего без вести 74-летнего Евгения Николаева. Мужчина вышел из дома 6 января, но обратно не вернулся до сих пор. Родные пенсионера отмечают, что у него возможна потеря памяти.
Известно, что Евгений ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. Мужчина носит седую бороду и очки. На момент пропажи на нем также были: темно-синяя куртка, темно-серые спортивные штаны, черные дутые сапоги и серая вязаная шапка.
Всех, кто видел Евгения Николаева после 6 января, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 54 52.
Напомним, в Казани до сих пор ищут 35-летнего Константина Меркулова. Мужчина, нуждающийся в медпомощи, пропал 1 января. На тот момент на нем были домашние тапочки, а в руках - пакет с продуктами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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