2020-01-13T16:07:15+03:00
Общество

В Казани продлили ограничение на движение по улице Гаяза Исхаки

Все из-за строительных работ
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В столице Татарстана, согласно распоряжению местного Исполкома, продлили ограничение на движение транспорта по улице Гаяза Исхаки.

Так, вплоть до 9 апреля 2020 года там нельзя будет проехать по участку около дома №8. Причина неудобств для автомобилистов в проведении строительных работ.

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Причина этого в проведении земляных, строительных и ремонтных работ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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