В Казани продлили ограничение на движение по улице Гаяза Исхаки
В столице Татарстана, согласно распоряжению местного Исполкома, продлили ограничение на движение транспорта по улице Гаяза Исхаки.
Так, вплоть до 9 апреля 2020 года там нельзя будет проехать по участку около дома №8. Причина неудобств для автомобилистов в проведении строительных работ.
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Причина этого в проведении земляных, строительных и ремонтных работ (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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