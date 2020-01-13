В Казани продлили ограничение на движение по улице Гаяза Исхаки

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:07:15+03:00

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В столице Татарстана, согласно распоряжению местного Исполкома, продлили ограничение на движение транспорта по улице Гаяза Исхаки.

Так, вплоть до 9 апреля 2020 года там нельзя будет проехать по участку около дома №8. Причина неудобств для автомобилистов в проведении строительных работ.

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Причина этого в проведении земляных, строительных и ремонтных работ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU