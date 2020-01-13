В Татарстане судимый за изнасилование с охотничьим ножом напал на гаишника

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:06:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнекамске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота Камри». За рулем которого иномарки была 26-летняя горожанка, которая имела явные признаки алкогольного опьянения.

Когда на девушку начали составлять протокол, к полицейским подошел неизвестный и начал на них кричать, в том числе и матом. Правоохранители не раз требовали мужчину успокоиться. Но он в итоге достал охотничий нож и попытался ударить им одного из сотрудников ГИБДД.

Восприняв все это как угрозу для жизни, полицейский достал табельное оружие и предупредил, что будет стрелять. Видимо только вид пистолета смог успокоить дебошира. Его задержали.

Теперь 37-летний житель Нижнекамска, который ранее был судим за кражу, изнасилование, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью стал фигурантом очередного уголовного дела, возбужденного по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU