2020-01-13T14:55:34+03:00
Общество

В Татарстане прогнозируется потепление до +4 градусов

До четверга в республике ожидается снег и метель
Олег ЛУГОВОЙ
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Тепло придет со снегом и дождем.Тепло придет со снегом и дождем.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Как прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана, в этот вторник, 14 января, днем в республике снег продолжит идти, правда лишь местами (в Казани без существенных осадков). При этом максимальная температура воздуха будет в пределах от 0 до -4 градусов (а Казани от 0 до -2), на дорогах гололедица, местами сохранятся снежные заносы.

В среду, 15 января, местами ожидается небольшой снег, слабая метель и сильный ветер с порывами до 16 м/с. Днем будет чуть холодней – от 0 до -5 градусов.

А вот в четверг, 16 января, в Татарстане прогнозируется потепление – от 0 до +4 градусов. Утром и днем при этом ожидаются снег, в том числе мокрый, а также дождь. Ветер местами будет сильный – в порывах до 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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