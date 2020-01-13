В Казани на уикенды до 21 июля будут закрывать движение по улице Профессора Нужина
Это связано с проведением земляных, строительных и ремонтных работ
Фото: pixabay.com
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Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе в ночные часы будут перекрывать движение по улице Профессора Нужина. Это связано с проведением там земляных, строительных и ремонтных работ. Ограничение будет действовать вплоть до 21 июля.
Так, по уикендам – пятница, суббота и воскресенье, движение транспорта будет ограничено с 22.00 до 6.00 на участке около дома №29а, что на улице Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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