«Ирония судьбы» или…: татарстанец залез в чужую квартиру и жил там несколько месяцев

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:06:14+03:00

Когда хозяйка вернулась домой, то не стала разбираться что к чему и сразу вызвала полицию

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В Заинске 46-летнего местного жителя признали виновным по уголовной статье «Нарушение неприкосновенности жилища».

Как было доказано в суде, еще в августе прошлого года мужчина взломал дверь одной из квартир. Нет, он не стал ничего воровать, а просто поселился в ней – хозяев все равно долго не было. Владелица жилплощади вернулась в родные пенаты лишь в ноябре и сразу почувствовала себя на месте героини знаменитого фильма «Ирония судьбы».

Женщина не стала разбираться что к чему и сразу вызвала полицию. Незнакомца задержали и возбудили в отношении его уголовное дело.

- Свою вину житель Заинска полностью признал. В итоге ему было назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Возместил ли он хозяйке коммуналку, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU