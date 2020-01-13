«Ирония судьбы» или…: татарстанец залез в чужую квартиру и жил там несколько месяцев
В Заинске 46-летнего местного жителя признали виновным по уголовной статье «Нарушение неприкосновенности жилища».
Как было доказано в суде, еще в августе прошлого года мужчина взломал дверь одной из квартир. Нет, он не стал ничего воровать, а просто поселился в ней – хозяев все равно долго не было. Владелица жилплощади вернулась в родные пенаты лишь в ноябре и сразу почувствовала себя на месте героини знаменитого фильма «Ирония судьбы».
Женщина не стала разбираться что к чему и сразу вызвала полицию. Незнакомца задержали и возбудили в отношении его уголовное дело.
- Свою вину житель Заинска полностью признал. В итоге ему было назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
Возместил ли он хозяйке коммуналку, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU