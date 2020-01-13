2020-01-13T12:29:51+03:00
Происшествия

В Чебоксарах ищут пропавшую без вести 14-летнюю школьницу

О местонахождении Вероники Вишневской ничего не известно с 8 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах начались активные поиски 14-летней Вероники Вишневской. Девочка ушла из дома 8 января, но до сих пор не вернулась обратно. У волонтеров "Лизы Алерт" есть поводы считать, что школьница могла оказаться в другом районе.

Известно, что Вероника ростом около 154 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на ней была серая вязанная шапка, темно-зеленая куртка, серые штаны и черные сапожки.

Всех, кто видел школьницу после 8 января, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 54 52.

Напомним, в Ульяновске до сих пор ищут пропавшую без вести 14-летнюю Веронику Замалдинову. Школьница из Засвияжского района ушла из дома 3 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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