Крещение 2020 в Казани: к празднику в городе организуют четыре купели

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:03:19+03:00

Воду в них освятят с 10.00 до 12.00

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19 января в Казани православные христиане отметят праздник Крещения Господня. Для желающих в этот день окунуться в воду в городе организуют четыре купели. Об этом на совещании «деловой понедельник» в мэрии сообщил начальник городского отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

Так, по его словам, иордани появятся: на озере Верхний Кабан со стороны улицы Давликеевская, 8; на реке Казанка у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя; на реке Волга у храма Николая Чудотворца по улице Приволжская, 32 в жилмассиве Красная Горка; в Часовне-купели возле храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (улица 5-я Кадышевская, 12).

Воду в них освятят сразу после праздничного богослужения – с 10.00 до 12.00. У каждой купели будут дежурить спасатели, медики и полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU