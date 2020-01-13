В Казани на «КышДаКар-фест-2020» съели 5 тысяч эчпочмаков и выпили 2 тысячи чашек чая

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:35:55+03:00

В этот раз событие посетили в 10 раз больше гостей, чем в прошлом году

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В столице Татарстана около Центра семьи «Казан» за 15 дней гастрономического фестиваля «КышДаКар-фест-2020» его посетителями было съедено 5 тысяч эчпочмаков, а также выпито 2 тысячи чашек чая более 3 тысяч литров глинтвейна. Такие цифры озвучила на совещании «деловой понедельник» в мэрии директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

По ее словам, во втором по счету фестивале приняли участие 20 кафе и ресторанов, а посетили его свыше 200 тысяч человек, что в 10 раз больше, чем в прошлом году.

- Ежедневно на фестивале проводились различные мастер-классы по приготовлению сладостей и национальных блюд. Особый интерес у посетителей вызвал мастер-класс по росписи пряников, - сообщила Дарья Санникова.

Всего же за указанное время было проведено 30 мастер-классов, на которых посетители изготовили более 200 поделок и сладостей. Они же купили свыше 1,5 тысяч сувениров с символикой Казани и Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU