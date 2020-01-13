До конца 2021 года в Набережных Челнах появятся семь новых детских сада

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:57:22+03:00

В 2020 году новые дошкольные учреждения появятся в 22 и 25 микрорайонах Замелекесья, а также в 19 комплексе поселка ЗЯБ. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В 2019 году в Набережных Челнах были сданы в эксплуатацию шесть новых детских садов, а капитально отремонтированы – девять. На этом город останавливаться не собирается.

Так, в 2020 году новые дошкольные учреждения появятся в 22 и 25 микрорайонах Замелекесья, а также в 19 комплексе поселка ЗЯБ.

В 2021 году построят два детских сада в 63 микрорайоне и по одному в 34 комплексе и поселке Орловка. Также в этом году пройдет капитальный ремонт детсадов №34 "Золотая рыбка", №50 "Родничок", №51 "Торнакай", №52 "Сказка" и №69 "Радуга".

ИСТОЧНИК KP.RU