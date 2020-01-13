В Набережных Челнах во время пожара спасли пенсионерку

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:39:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в квартире 69-летней женщина в переулке Энергетиков поселка ГЭС Набережных Челнов начался ночью, в 2.00, 13 января. Пожарных вызвали соседи, услышавшие запах дыма на первом этаже многоквартирного дома.

Приехавшие огнеборцы обнаружили, что горят вещи и мебель в двухкомнатной квартире. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Открыв дверь горящей квартиры, в коридоре на полу обнаружили лежащую хозяйку квартиры в бессознательном состоянии. Эвакуировали ее при помощи маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Женщину бригаде скорой помощи, и ее госпитализировали с ожогом лица 1-2 степени (2%) и отравлением продуктами горения.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU