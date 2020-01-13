14 января жители частного сектора в Приволжском районе Казани на день останутся без света
Электричества не будет с 8.30 до 17.00
Причина отключения - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Во вторник, 14 января, ряд домов частного сектора в Приволжском районе Казани останется без света. Электричества не будет с 8.30 до 17.00 на улицах Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Техническая.
Причина отключения - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU