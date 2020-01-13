Снегопад загнал казанцев в 9-бальные пробки

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:03:54+03:00

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Зимняя погода в этом году устраивает испытания для казанцев и коммунальщиков. То осадков нет вовсе, и даже снег для создания сказочной деревни возле Центра семьи Казан создавали искусственно, то он идет на протяжении уже нескольких часов, и не заканчивается.

Выпавшие осадки стали причиной возникновения на городских дорогах пробок. Самая большая - более 2 километров, на Южной трассе в Советском районе столицы Татарстана.

Сейчас на дорогах работает снегоуборочная техника, но сотрудники Госавтоинспекции все же рекомендуют автовладельца пересесть на общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU