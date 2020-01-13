4 из 9: в Казани более половины оставшихся проблемных домов достроят за счет федерального Фонда

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:31:09+03:00

В Фонд было также отправлены предложения о достройке еще трех домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Достигнута договоренность о том, что из 9 оставшихся в Казани проблемных домов за счет федерального Фонда защиты прав дольщиков достроят 4 дома. По предварительным оценкам, цена вопроса – 5,5 миллиарда рублей. Конкретная сумма станет известна после проведения исследования Госэкспертизой.

Речь идет о завершении строительства многоэтажек №3, №4 ЖК «МЧС», пяти блоков дома №2 ЖК «МЧС» (ГК «Фон») и дома по адресу: улица Достоевского, 57 (ООО «Фирма «Свей»).

Кроме того, в федеральный Фонд также направлено официальное предложение о завершении возведения еще трех проблемных домов –№5 ЖК «Молодежный» ГК «Фон», №3 и №6 ООО «Фирма «Свей».

Также, напомним, что до этого был решен вопрос о достройке дома №2 ЖК «Молодежный» и жилого объекта на улице Заслонова. Они будут возведены при содействии Фонда поддержки обманутых дольщиков Татарстана. Здесь новым подрядчикам в счет этого выделят земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU