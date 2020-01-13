В Нижнекамске горел склад с деревянными поддонами

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:03:16+03:00

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Этим утром – в 6.24, в экстренные службы поступило сообщение о горящем складе в промзоне Нижнекамска.

Здание имеет высоту пять метров и сделано из «сэндвич»-панелей. Склад арендовали для хранения деревянных поддонов. Прибывшие на место происшествия пожарные менее чем за час смогли справиться с огнем.

- В результате пожара сгорели хранящиеся на складе деревянные поддоны на площади 280 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU