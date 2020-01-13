В Нижнекамске горел склад с деревянными поддонами
Этим утром – в 6.24, в экстренные службы поступило сообщение о горящем складе в промзоне Нижнекамска.
Здание имеет высоту пять метров и сделано из «сэндвич»-панелей. Склад арендовали для хранения деревянных поддонов. Прибывшие на место происшествия пожарные менее чем за час смогли справиться с огнем.
- В результате пожара сгорели хранящиеся на складе деревянные поддоны на площади 280 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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