2020-01-13T09:03:16+03:00
Происшествия

В Нижнекамске горел склад с деревянными поддонами

Строение имеет высоту пять метров, площадь возгорания составила 280 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Этим утром – в 6.24, в экстренные службы поступило сообщение о горящем складе в промзоне Нижнекамска.

Здание имеет высоту пять метров и сделано из «сэндвич»-панелей. Склад арендовали для хранения деревянных поддонов. Прибывшие на место происшествия пожарные менее чем за час смогли справиться с огнем.

- В результате пожара сгорели хранящиеся на складе деревянные поддоны на площади 280 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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