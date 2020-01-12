2020-01-12T16:13:02+03:00
Происшествия

В Чувашии упал с крыши и скончался кровельщик

СУ СКР республики проводит доследственную проверку
Лика ИСАЕВА
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Следствия выясняет причины гибели мужчиныСледствия выясняет причины гибели мужчины
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Трагический несчастный случай произошел утром 12 января в столице Чувашии на улице Привокзальной. Там с крыши пятиэтажного дома упал и от полученных трав скончался 31-летний мужчина.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

К этому времени удалось установить, что мужчина вместе с бригадой занимался ремонтом кровли. Его вместе с коллегами наняла подрядная организация для проведения ремонтных работ.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию конкретных лиц, ответственных за случившееся, в сфере охраны труда, а также будут установлены причины и условия, этому способствовавшие. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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