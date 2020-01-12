В Татарстане открыли ледовую переправу через Каму

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:33:48+03:00

Ранее движение по ней приостанавливали из-за снега и промоин

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МЧС республики извещает, что после проведенного техобследования ледовой переправы через Каму у сел Покровское Елабужского района и Красный Ключ Нижнекамского района принято решение возобновить работы по этому маршруту.

Напомним, что 10 января переправа была временно закрыта из-за выпавшего снега, а после его расчистки выяснилось, что на льду появились опасные промоины.

Сейчас движение по этому пути возобновлено в полном объеме для автомобилей с допустимой массой автотранспорта до 2,5 тонн, сообщили в МЧС Татарстна.

ИСТОЧНИК KP.RU