В Татарстане открыли ледовую переправу через Каму
МЧС республики извещает, что после проведенного техобследования ледовой переправы через Каму у сел Покровское Елабужского района и Красный Ключ Нижнекамского района принято решение возобновить работы по этому маршруту.
Напомним, что 10 января переправа была временно закрыта из-за выпавшего снега, а после его расчистки выяснилось, что на льду появились опасные промоины.
Сейчас движение по этому пути возобновлено в полном объеме для автомобилей с допустимой массой автотранспорта до 2,5 тонн, сообщили в МЧС Татарстна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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