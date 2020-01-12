В Татарстане после ДТП в больнице скончался мужчина

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:25:39+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января поздно вечером в Пестречинском районе республики. По предварительным данным, возле Кощаковского кирпичного завода столкнулись отечественная легковушка "Лада" и иномарка "Санг Йонг". Водитель "Лады" грубо нарушил правила дорожного движения - выезжая с завода, не уступил дорогу иномарке, движущейся по главной. В итоге его легковушку буквально снес с дороги внедорожник.

Водитель отечественной легковушки получил травмы, его доставили в больницу, но врачи оказались бессильны - спустя некоторое время пострадавший скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU