2020-01-12T11:29:52+03:00
Происшествия

В Татарстане во время аварии пострадали четыре человека

ДТП произошло на трассе Чистополь-Нижнекамск
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 января в 9.50 на трассе "Чистополь-Нижнекамск". По предварительным данным, во время движения неподалеку от села Малый Толкиш один из водителей иномарки "Шкода Рапид" грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и по касательной задел такую же иномарку. Второй автомобиль "Шкода Рапид" получил серьезные повреждения.

Во время аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, все они госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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