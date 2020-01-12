В Татарстане во время аварии пострадали четыре человека

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:29:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 января в 9.50 на трассе "Чистополь-Нижнекамск". По предварительным данным, во время движения неподалеку от села Малый Толкиш один из водителей иномарки "Шкода Рапид" грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и по касательной задел такую же иномарку. Второй автомобиль "Шкода Рапид" получил серьезные повреждения.

Во время аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, все они госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU