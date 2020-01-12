В Татарстане во время аварии пострадали четыре человека
Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 января в 9.50 на трассе "Чистополь-Нижнекамск". По предварительным данным, во время движения неподалеку от села Малый Толкиш один из водителей иномарки "Шкода Рапид" грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и по касательной задел такую же иномарку. Второй автомобиль "Шкода Рапид" получил серьезные повреждения.
Во время аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, все они госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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