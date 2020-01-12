В Чувашии из неблагополучных семей за новогодние праздники изъяли 25 детей

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:44:30+03:00

Несовершеннолетние находились в опасности рядом со взрослыми

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Во время новогодних праздников сотрудники полиции, представителей минобразования и органов опеки Чувашии навещали семьи, состоящие на учете как неблагополучные. Целью визитов был надзор за состояние несовершеннолетних, воспитывающихся в этих семьях.

В результате этих рейдов стали выявления случаев недобросовестного, а порой и опасного для жизни и здоровья детей, отношения родителей к малышам.

Всего было проверено более 2,5 тысяч семей. Во время проверки часть взрослых дома отсутствовала, часть была пьяна.

- В результате потенциально опасными для несовершеннолетних признали 15 семей, - сообщили в МВД Чувашии. - Из них временно изъяли 25 малышей и подростков, они находятся в больницах и социально-реабилитационных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU