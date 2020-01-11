Из казанского «Рубина» ушли защитник Виталий Денисов и нападающий Видар Кьяртанссон

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:04:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Казанский футбольный клуб «Рубин» разом покинули два игрока. Так, 32-летний защитник Виталий Денисов ушел из команды в результате расторжения контракта по соглашению сторон. Отмечается, что Денисов пришел в «Рубин» лишь в июне 2019 года. Он успел сыграть за казанцев 8 матчей в Премьер-Лиге и 1 матч в Кубке России.

Помимо Виталия Денисова из команды ушел и 29-летний исландский нападающий Видар Кьяртанссон, который выступил за казанцев в 16 играх Премьер-Лиги и одной в Кубке страны, отметился одним голом и одной голевой передачей.

- Футбольные клубы «Рубин» и «Ростов», которому принадлежит форвард, достигли договоренности о прекращении срока аренды, - сообщает пресс-служба казанского клуба. - ФК «Рубин» благодарит Виталия и Видара за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!

ИСТОЧНИК KP.RU