2020-01-11T15:06:59+03:00
Происшествия

В Татарстане за прошедшие сутки в ДТП погибли два человека

От полученных травм они скончались на месте происшествия
Олег ЛУГОВОЙ
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В одном случае погиб водитель, во втором - пешеход.В одном случае погиб водитель, во втором - пешеход.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки в МВД Татарстана зарегистрировали два смертельных ДТП, произошедших на территории республики.

Так, 10 января в 17.40 в Азнакаевском районе у села Алькеево водитель автомобиля ВАЗ-21140 выехал на встречку, где столкнулся с грузовой «Газелью». В результате данного дорожно-транспортного происшествия управлявший легковушкой мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии.

В тот же день, только уже в Тюлячинском районе, около деревни Урумшира водитель автомобиля «Рено» в нарушении правил превысил скорость и сбил 59-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП. Сообщает МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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