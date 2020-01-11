В Татарстане за прошедшие сутки в ДТП погибли два человека

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:06:59+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в МВД Татарстана зарегистрировали два смертельных ДТП, произошедших на территории республики.

Так, 10 января в 17.40 в Азнакаевском районе у села Алькеево водитель автомобиля ВАЗ-21140 выехал на встречку, где столкнулся с грузовой «Газелью». В результате данного дорожно-транспортного происшествия управлявший легковушкой мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии.

В тот же день, только уже в Тюлячинском районе, около деревни Урумшира водитель автомобиля «Рено» в нарушении правил превысил скорость и сбил 59-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП. Сообщает МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU