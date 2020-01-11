В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму в Елабужском районе

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:01:57+03:00

Когда там возобновят автомобильное движение, пока неизвестно

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В эту субботу, 11 января, в Елабужском районе Татарстана закрыли автомобильную ледовую переправу через реку Кама Покровское-Красный Ключ.

- Такое решение было принято обслуживающей организацией из-за образования колеи на вновь намороженном слое льда, - сообщили в МЧС Татарстана.

В ведомстве также отмечают, что дата и время возобновления автомобильного движения по переправе для машин с массой до 2,5 тонн будут сообщены дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU