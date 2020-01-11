В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму в Елабужском районе
Когда там возобновят автомобильное движение, пока неизвестно
Фото: Из материалов пресс-служб
Изменить размер текста:
В эту субботу, 11 января, в Елабужском районе Татарстана закрыли автомобильную ледовую переправу через реку Кама Покровское-Красный Ключ.
- Такое решение было принято обслуживающей организацией из-за образования колеи на вновь намороженном слое льда, - сообщили в МЧС Татарстана.
В ведомстве также отмечают, что дата и время возобновления автомобильного движения по переправе для машин с массой до 2,5 тонн будут сообщены дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»