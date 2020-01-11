В Набережных Челнах горел магазин «Фейерверки»: предварительная причина – поджог
Этой ночью в экстренные службы поступило сообщение о возгорании торгового павильона в Набережных Челнах, расположенного по адресу: проспект Мусы Джалиля, 45.
Прибывшие на место пожарные установили, что дым валил из двери магазина «Фейерверки», а в основном пламя бушевало именно в соседнем торговом павильоне «Впрок» - горел товар.
В Набережных Челнах горел магазин «Фейерверки».МЧС Татарстана
С пожаром удалось довольно быстро справиться. Его общая площадь составила 60 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причина произошедшего – поджог. Сумма ущерб достигла миллиона рублей. Сообщает МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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