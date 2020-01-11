2020-01-11T13:20:09+03:00
Общество

В 2020 году в Татарстане реализуют 50 программ социальной направленности

Об этом стало известно на республиканском совещании в Доме правительства
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В эту субботу, 11 января, в Доме правительства на республиканском совещании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова было объявлено, что в 2020 году в регионе будет реализовано 50 программ социальной направленности.

Также на это совещании глава Минстрой Татарстана Ирек Файзуллин сообщил о четырёх программах, которые направлены на обеспечение ввода жилья: социальная ипотека, возведение многоквартирных домов, индивидуальное жилищное строительство и создание арендного жилья.

Всего в планах на 2020 год ввести в эксплуатацию 2 миллиона 979 тысяч квадратных метров жилья, что на 304 тысячи «квадратов» больше, нежели в 2019-ом.

По данным Ирека Файзуллин на 10 января, сейчас 60 застройщиков занимаются возведением 126 многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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