В 2020 году в Татарстане реализуют 50 программ социальной направленности
В эту субботу, 11 января, в Доме правительства на республиканском совещании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова было объявлено, что в 2020 году в регионе будет реализовано 50 программ социальной направленности.
Также на это совещании глава Минстрой Татарстана Ирек Файзуллин сообщил о четырёх программах, которые направлены на обеспечение ввода жилья: социальная ипотека, возведение многоквартирных домов, индивидуальное жилищное строительство и создание арендного жилья.
Всего в планах на 2020 год ввести в эксплуатацию 2 миллиона 979 тысяч квадратных метров жилья, что на 304 тысячи «квадратов» больше, нежели в 2019-ом.
По данным Ирека Файзуллин на 10 января, сейчас 60 застройщиков занимаются возведением 126 многоквартирных домов.
ИСТОЧНИК KP.RU