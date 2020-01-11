В новогодние праздники 2020 Татарстана посетили более 170 тысяч туристов
Как подсчитали в Госкомитете Татарстана по туризму, в новогодние праздники 2020 (с 30 декабря по 8 января) республику посетили более 170 тысяч туристов. При этом в прошлые зимние каникулы это было 150 тысяч путешественников.
Самыми популярными объектами для посещения у гостей Татарстана стали Казанский Кремль и остров-град Свияжск (самый большой рост турпотока – на 47%). Также возрос интерес у туристов к Великому Болгару, Елабуге, Чистополю, Камскому Устью и Тетюшам.
В итоге, по данным Центра Развития Туризма Татарстана, средняя загрузка гостиниц республики в эти новогодние праздники составила 79,6%. В пиковые даты - 3-5 января, она достигала 97%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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