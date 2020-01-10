Кто это сделал: в Казани экологи ищут организаторов свалок с грязным снегом
Как сообщили в Минэкологии Татарстана, за прошедшие новогодние праздники в Казани было выявлено семь незаконных свалок с грязным снегом.
Так, экологи их обнаружили на улице Минская, проспекте Победы, а также в поселке Мирный и за микрорайоном «Примавера» Приволжского района города.
- По данным фактам возбуждено административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». С мест нарушений отобраны пробы для определения токсичности снега, - сообщили в Минэкологии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU