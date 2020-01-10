Кто это сделал: в Казани экологи ищут организаторов свалок с грязным снегом

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:50:11+03:00

При таянии он может навредить почву и водные объекты

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Как сообщили в Минэкологии Татарстана, за прошедшие новогодние праздники в Казани было выявлено семь незаконных свалок с грязным снегом.

Так, экологи их обнаружили на улице Минская, проспекте Победы, а также в поселке Мирный и за микрорайоном «Примавера» Приволжского района города.

- По данным фактам возбуждено административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». С мест нарушений отобраны пробы для определения токсичности снега, - сообщили в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU