2020-01-10T16:50:11+03:00
Общество

Кто это сделал: в Казани экологи ищут организаторов свалок с грязным снегом

При таянии он может навредить почву и водные объекты
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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Как сообщили в Минэкологии Татарстана, за прошедшие новогодние праздники в Казани было выявлено семь незаконных свалок с грязным снегом.

Так, экологи их обнаружили на улице Минская, проспекте Победы, а также в поселке Мирный и за микрорайоном «Примавера» Приволжского района города.

- По данным фактам возбуждено административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». С мест нарушений отобраны пробы для определения токсичности снега, - сообщили в Минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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