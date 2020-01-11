Сбил человека и скрылся: в Марий Эл за пьяный наезд арестовали водителя

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:55:25+03:00

В отношении его было возбуждено уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Несмотря на то, что на календаре уже 11 января, отзвуки эха новогодних праздников все еще можно найти в полицейских сводках.

Так, в Марий Эл был найден и задержан водитель, который в поселке Килемары у дома №1, что на улице Юбилейная, сбил женщину и скрылся, не оказав ей даже какую-либо помощь.

Наезд произошел 1 января около пяти часов утра она шла по обочине. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована с места ДТП.

Несмотря на то, что водитель автомобиля ВАЗ-211540 сбежал, полицейские смогли найти его и задержать. Как выяснили правоохранители, 25-летний местный житель сел за руль пьяным и не имея водительских прав. К слову, на момент задержания парень еще не протрезвел.

Полицейские выяснили, что в то утро, управляя машиной он отвлекся и выехал на встречку, где на обочине и сбил женщину.

- Водителю предъявлено обвинение по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По ходатайству следователя суд отправил его под стражу, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU