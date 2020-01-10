В феврале 2020 года в Казани начнут прокладывать тоннели второй линии метро
Сейчас же готовится территория под новые станции
В середине февраля рабочие планируют начать проходку тоннелей метро от станции «Сахарова» к «100-летию ТАССР».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
В середине февраля 2020 года в Казани планируют начать проходку новых тоннелей метро от будущей станции «Сахарова» к «100-летию ТАССР». Об этом РБК рассказал генеральный директор компании «Казметрострой» Марат Рахимов.
Сейчас же готовится территория под указанные станции и производится вынос коммуникаций. Сообщается, что проект строительства первого участка второй линии казанского метро уже получил положительное заключение Госэкспертизы.
Отметим, строительные работы на будущей станции «Сахарова» стартовали в конце прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU