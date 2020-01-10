21 сентября в Казани на международном конгрессе по транспорту обсудят тему беспилотников на дорогах
На мероприятие приглашены около 1 500 зарубежных и российских делегатов
Центрально-Восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам будет проходить до 24 сентября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 21 по 24 сентября этого года в Казани будет проходить Центрально-Восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам. На него приглашены около 1 500 зарубежных и российских делегатов.
Это событие должно стать, по сути, мировой платформой для презентации решений в данной области и главная цель здесь - обеспечение безопасной, эффективной, экологичной и доступной мобильности.
Так, на конгрессе, например, обсудят темы: управление транспортным движением, общественный транспорт, беспилотники и мобильные приложения.
ИСТОЧНИК KP.RU