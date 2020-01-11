Унесли компьютер и выключили свет: в Чувашии работники «Экоцентра» мешали антимонопольщикам во время проверки

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:25:52+03:00

Свою оценку их действиям в итоге дал суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За это суд привлек компанию к административной ответственности

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Региональный оператор Чувашии по обращению с твердыми коммунальными отходами «МВК Экоцентр» привлечен к административной ответственности. А все из-за того, что 11 октября прошлого года сотрудники компании мешали работе антимонопольщиков.

Сотрудники УФАС Чувашии нагрянули в «Экоцентр» с внеплановой проверкой по ситуации с ограничением конкуренции на рынке по перевозке мусора. Однако сотрудники компании покинули свои рабочие места и не давали антимонопольщикам копировать документы, а после и вовсе унесли компьютер. Позднее они также отключили электричество в помещениях «Экоцентра».

- Суд согласился, что действия общества не позволили территориальному органу в полной мере осуществить свои полномочия по выявлению нарушений антимонопольного законодательства, - сообщает УФАС республики.

В итоге компанию привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU